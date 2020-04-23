محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ)
أعلنت الصين، اليوم الخميس، التبرع بـ 30 مليون دولار إضافية إلى منظمة الصحة العالمية ؛ لدعم جهود مكافحة فيروس " كورونا الجديد" (كوفيد١٩) والأنظمة الصحية في الدول النامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شانغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن هذا التبرع يأتي إضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار سابق التبرع به إلى المنظمة ، مشيرا إلى أن التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية.
وأضاف شوانغ أن الصين تؤكد دائما أن التضامن هو السبيل الوحيد لمكافحة وهزيمة هذا الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تتبرع بـ 30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.