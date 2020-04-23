الصين تتبرع بـ 30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ)

أعلنت الصين، اليوم الخميس، التبرع بـ 30 مليون دولار إضافية إلى منظمة الصحة العالمية ؛ لدعم جهود مكافحة فيروس " كورونا الجديد" (كوفيد١٩) والأنظمة الصحية في الدول النامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شانغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن هذا التبرع يأتي إضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار سابق التبرع به إلى المنظمة ، مشيرا إلى أن التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية.

وأضاف شوانغ أن الصين تؤكد دائما أن التضامن هو السبيل الوحيد لمكافحة وهزيمة هذا الفيروس.