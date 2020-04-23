إصابة ٧ أشخاص في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب ٧ أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ اليوم الخميس؛ في حادث تصادم سيارتين، نتج عنه سقوط إحداهما في الترعة المجاورة للطريق بالعسيرات؛ في سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج؛ اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بوقوع حادث تصادم، وسقوط سيارة بترعة بالطريق الزراعي الغربي بناحية الرشايدة دائرة المركز.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "أحمد. ع" ٣٨ عامًا سائق ويقيم دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بسيارة أخرى قيادة "عادل. ب" ٤٨ عامًا، تاجر مواد غذائية، ما أدى لسقوط السيارة الأولى بالترعة المجاورة للطريق.

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نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي السيارتين؛ و "حسام. ع" ٣٥ عامًا مهندس ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج "من مستقل السيارة الأولى"؛ "صفاء. س" ٣٠ عامًا ربة منزل؛ "يوسف. ع" ١١ عامًا طالب؛ "شيري. ع" ٦ سنوات؛ "جورج. ع" ٤ سنوات "من مستقلي السيارة الثانية"

بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين للمستشفى المركزي؛ وتحويل قائد السيارة الأولى ومرافقة لمستشفى سوهاج العام.

حرر محضر بالواقعة؛ وتولت النيابة العامة التحقيقات.