تطهير ٨٤٤ منشأة خلال ٢٤ ساعة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

أعلنت محافظة قنا، اليوم الخميس، أن الوحدات المحلية والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الشباب المتطوعين، أجروا عملية تطهير خلال ٢٤ ساعة لـ٨٤٤ منشأة و ١٢٧ شارع و ٣٩ موقف لسيارات الأجرة وموقعين للعمل فى ٥ مدن بالمحافظة.

وأوضحت المهندسة فاطمة أحمد رئيس مدينة نقادة، أنه جرى تطهير ٣٥٠ منشأة، بناء على تعليمات اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، فيما أعلنت مدينة الوقف تطهير 224 منشأة وموقع.

وشهدت مدينة فرشوط، أعمال تطهير ٢١٥ منشأة وشارع، كما شهدت مدينة قوص تعقيم ١١٨ موقعًا ما بين مؤسسات حكومية ومنازل ومحلات وشوارع ومواقف، كما جرى تطهير ١٠٥ منشأة.