آخر إحصاءات كورونا في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد تجاوز 14.5 ألف حالة، بما في ذلك 191 وفاة، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب بيانات وزارة الصحة، بـ266 حالة جديدة، من 14326 حتى 14592، فيما
وانخفض عدد المصابين بكورونا في حالة حرجة خلال اليوم الأخير بـ8.1% إلى 136 شخصًا، بمن فيهم 107 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وبلغ عدد المتعافين من كورونا في إسرائيل حتى الآن 5334 شخصاً.
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