السلطات العراقية تطلق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار كورونا

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون ، حسبما ذكر موقعروسيا اليوم.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محاكم الجزاء تتخذ القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين".
وأضاف: "انسجامًا مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية اليوم 20040 متهمًا".
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