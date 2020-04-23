السلطات العراقية تطلق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار كورونا

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون ، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محاكم الجزاء تتخذ القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين".

وأضاف: "انسجامًا مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل ‏من مخاطر انتشار فيروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية ‏‏اليوم 20040 متهمًا".