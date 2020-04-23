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السلطات العراقية تطلق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار كورونا

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 أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار فيروس في السجون ، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

 

 وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محاكم الجزاء تتخذ القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين".

 

وأضاف: "انسجامًا مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل ‏من مخاطر انتشار فيروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية ‏‏اليوم 20040 متهمًا".

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