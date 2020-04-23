دبي تعتمد خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال

اعتمدت اقتصادية دبي خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في الإمارات، وذلك بعد اتخاذ إجراءات عزل للحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أظهرت وثيقة صادرة عن اقتصادية دبي، جرى توزيعها على الأطراف المعنية في قطاعات الأعمال، أنه سيسمح للمنشآت في المراكز التجارية بالعمل لمدة 10 ساعات يوميًا، على ألا تزيد مدة تواجد المستهلكين داخل المنشأة على 3 ساعات، مع تطبيقمجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتضمن التباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها.
وكشفت أنه جرى استثناء عدد من المنشآت خلال المرحلة الأولى لخطة إعادة الفتح، وتتضمن أنشطة النوادي الرياضية والجيم، وغرف الملابس وغرف الصلاة والسينما ومراكز الترفيه العائلي ومناطق الألعاب للأطفال في المولات التجارية، حيث لن تعيد نشاطها خلال المرحلة الأولى.
وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمراكز
إضافة لذلك تنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وضرورة التعقيم والاهتمام بالنظافة لمنع انتشار المرض بين المتسوقين.
وتشترط خطة إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي، الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية التي يجب على كل قطاع اتباعها.
ومن المتوقع الإعلان عن موعد الترتيب الزمني للخطة خلال أيام.
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