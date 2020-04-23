روسيا تكشف عن قطاعات صناعية حققت نموًا في زمن كورونا

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت عن هيئة الإحصاء الروسية "روس ستات"، زيادة في النشاط الصناعي في روسيا في شهر مارس الماضي بنسبة 0.3%، وبنسبة 1.5% في الربع الأول من العام الجاري ككل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وعن القطاعات الاقتصادية التي أظهرت أفضل أداء في شهر مارس، أشارت البيانات إلى صناعة أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها، التي نمت خلال الشهر المذكور بنسبة

75%، تليها المواد الطبية، بما في ذلك المضادات الحيوية، حيث صعدت بنسبة 64.1%، أما قطاع المعدات الإلكترونية للأغراض الطبية فقد نما بنسبة 49%.

في الوقت نفسه أظهرت قطاعات أخرى تراجعا، حيث انخفضت صناعة التعدين خلال مارس بنسبة 1.7%، مسجلة أسوأ أداء في نحو عامين، فيما تراجع إنتاج

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الفحم بنسبة 8.1%.

ونمو النشاط الصناعي جاء قبل قيام الحكومة الروسية باتخاذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي سيترك بصمته على الاقتصاد الروسي.

وفي وقت سابق توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال العام الجاري، لكنها في الوقت نفسه توقعت ارتفاعا ملحوظا في 2021.

وقالت "فيتش"، في تقرير نشرته أمس، إنها تتوقع انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال 2020 بنسبة 3.3%، على أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 2.5%.