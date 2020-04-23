أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، صباح اليوم الخميس، أن حصاد فيروس كورونا في البلاد تجاوز 148 ألف إصابة، و5000وفاة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المعهد في آخر تحديث لبياناته، إن عدد الإصابات ارتفعبواقع 2352 خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ الإجمالي 148046 حالة، فيما تم تسجيل 215 وفاة ليبلغ عددها الكلي 5094.
وكانت حصيلة اليوم السابق 2237 إصابة و281 وفاة، حسب بيانات المعهد.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في ألمانيا.. تراجع الوفيات وارتفاع طفيف بالإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.