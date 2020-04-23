كوريا الجنوبية: أقل من 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها اليوم الخميس عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، إضافة إلى حالتي وفاة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشار البيان إلى أن المعدل اليومي للإصابات الجديدة في البلاديبقى في حدود 10 لليوم السادس على التوالي، بعد أن بلغ 18 حالة يوم السبت و8 حالات يوم الأحد و13 حالة يوم الاثنين و9 حالات يوم الثلاثاء و11 حالة أمس الأربعاء.
وأضاف البيان أنه تم اكتشاف حالتين من أصل الـ 8 إصابات الجديدة أثناء إجراءات الحجر الصحي على القادمين عبر المطار. وتم تأكيد حالتين أخريين من بين القادمين من الخارج، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات الجديدة الواردة 4 حالات.
وبلغت حصيلة كورونا في البلاد 10702 إصابة و240 وفاة، فيما تماثل للشفاء 8411 شخصا بزيادة 134 شخصا خلال اليوم الماضي.
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