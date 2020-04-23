شفاء 55 حالة جديدة من مصابي كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس شفاء 55 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 498 حالة.

وكشف باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في اخر إحصائية لها أمس عن تأكيد إصابة 168 حالة

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جديدة، وتسجيل 31 حالة شفاء، وحالتين وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ COVID19، ليصبح إجمالي عدد الحالات 2248 حالة.

وأشارت الوزارة الى تسجيل حالتي وفاة جديدتين مصابة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية الهندية بعمر 75 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 6 أيام، ولمقيم آخر من الجنسية الهندية أيضا بعمر 57 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 7 أيام ليرتفع

بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 13 حالة.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند، قد أعلن خلال المؤتمر الصحافي الدوري الذي عقدته الوزارة أمس للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، بأن الحالات المرتبطة بالسفر هي لـ 6 كويتيين، أما الحالات المخالطة 145 حالة وهي: 5 لكويتيين و80 الهند و21 مصر و10 بنغلادش و6 باكستان و5 نيبال و4 سورية و3 الفلبين و3 "بدون" و2 سريلانكا و1 السعودية و1 بنين و1 اليمن و1 إيران و1 لبنان و1 الأردن وأشار إلى تسجيل 17 حالة تحت التقصي وهي: 7 لكويتيين و6 مصر وحالة لكل من الجنسيات التالية الأردن والفلبين وسورية وبنغلادش.