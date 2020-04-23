كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن شفاء 1546 حالة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 1546 حالة، وذلك بعد تسجيل 103 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض.

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية، عن 483 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8,238 إصابة حتى الآن، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.