كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليابان تسجل أكثر من 12600 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة اليابانية 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و10 حالات وفاة إضافية يوم الأربعاء، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المبلغ عنها في البلاد إلى 12.631، بما في ذلك 712 حالة مرتبطة بسفينة دايموند برينسز السياحية.

بلغ إجمالي عدد القتلى الآن 300 شخص، بما في ذلك 13 حالة وفاة متعلقة بالسفينة.

في الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس التاجي في اليابان - محطمة الآمال بأن الاستجابة الأولية للحكومة للفيروسات نجحت في السيطرة على انتشاره.

وفي الأسبوع الماضي، حذر فريق من الخبراء الحكوميين من أن البلاد قد تشهد أكثر من 400 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مثل إجراء التباعد الاجتماعي. وحذروا من أن معظم الوفيات قد تنجم عن نقص أجهزة التنفس.

