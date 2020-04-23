كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21393 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21393 وعدد الوفيات إلى 681 وعدد المتعافين 4258، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أظهر اختبار Covid-19 الأسبوع الماضي نتائج إيجابية ل 53 صحفيًا في مومباي بالهند، وفقًا لهيئة بريهانمومباي البلدية "بي ام سي".

وكانت بي إم سي، قالت إنها إنها اختبرت 167 صحفيا في المدينة كانوا يكتبون تقارير عن الأزمة. وتم وضع أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالإيجابية الآن في عزلة.

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آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.