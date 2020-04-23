كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة السودانية تسجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة السودانية، صباح اليوم الخميس، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 162 حالة، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة في السودان، قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة.

وكشفت الصحة السودانية، أن 31 إصابة من الحالات الجديدة تم تسجيلها في الخرطوم، بينما سجلت حالتان في ولاية الجزيرة.

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وبحسب وزارة الصحة السودانية، بلغ العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 140 حالة، والوفيات إلى 13 حالة حتى الآن في البلاد.

وأصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، قرارا بمنح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، إبان فترة الإغلاق بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة الكورونا.