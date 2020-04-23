كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تدعو إلى إغلاق دائم لأسواق الحياة البرية في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة دعت الصين إلى إغلاق أسواق الحياة البرية الرطبة بشكل دائم، مشيرا إلى الروابط بين تلك الأسواق والأمراض حيوانية المنشأ، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

ويعتقد أن الفيروس التاجي الجديد ظهر في سوق بمدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي. وقد أظهرت حسابات رويترز انتشاره في جميع أنحاء العالم مما أسفر عن مقتل أكثر من 180 ألف شخص وإصابة أكثر من 2.6 مليون اخرين.

وقال بومبيو في بيان في وقت متأخر من يوم الاربعاء: "بالنظر إلى الصلة القوية بين الحياة البرية غير القانونية التي تُباع في الأسواق الرطبة والأمراض الحيوانية، تدعو الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية إلى إغلاق أسواقها الرطبة للحياة البرية بشكل دائم وجميع الأسواق التي تبيع الحياة البرية غير القانونية".

