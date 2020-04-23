كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر تايلاند تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت تايلاند عن 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس الجديد يوم الخميس ووفاة أخرى، وهي امرأة تبلغ من العمر 78 عامًا وتعاني من مضاعفات صحية أخري، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

من بين الحالات الجديدة، تم ربط خمس حالات سابقة وخمس حالات ليس لها روابط معروفة.

قال تايسين ويسانويوثين، المتحدث باسم مركز إدارة COVID-19 التابع للحكومة، انه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة أخرى من جزيرة بوكيت الجنوبية حيث تقوم السلطات باختبار السكان بقوة لأن معدل الإصابة هناك شديد.

وفي وقت سابق، أبلغت تايلاند عن 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة، يوم الخميس، من بينهم مواطن فرنسي عمره 74 عاما.

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قال متحدث باسم مركز إدارة CoVID -19 الحكومي إن رجلا تايلنديا عمره 82 عاما توفي أيضا.

وتشمل الحالات الجديدة خمسة تايلانديين عادوا إلى وطنهم من إندونيسيا، كانوا قد سافروا إلى مقاطعة جنوب سولاويزي لحضور تجمع ديني الشهر الماضي قبل تأجيل الحدث.

أبلغت تايلاند عن 2423 حالة إصابة و32 حالة وفاة، بينما تعافى 940 مريضًا وعادوا إلى منازلهم منذ بدء تفشي المرض في يناير.

منذ تصاعد تفشي المرض في يناير، أبلغت تايلاند عن 2839 حالة إصابة و50 حالة وفاة، بينما تعافى 2.430 مريض وعادوا إلى منازلهم