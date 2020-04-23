كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تمدد حالة الطوارئ حتى 9 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت البرلمان الإسباني للموافقة على تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة حتى 9 مايو، مما أدى إلى إطالة مدة الإقامة في البلاد إلى ثمانية أسابيع، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

تم إعلان حالة الطوارئ لأول مرة في 14 مارس، والتي أمرت بفرض قيود شديدة على الحركة والأعمال.

ناقش رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تمديد آخر خلال خطاب ألقاه صباح الأربعاء.

وقال سانشيز "هذا التمديد مختلف عن غيره. إنها المرة الأولى التي يمكنني فيها القيام بذلك بمستقبل متفائل بعناية. واضاف "ان (التمديد) هو الذي سيبدأ في تخفيف تصعيد قواعد الحظر".

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وحذر سانشيز النواب من أن المرحلة التالية من التصعيد والعودة إلى الوضع الطبيعي "يجب أن تكون بطيئة وتدريجية وبالتالي آمنة".

وذكر رئيس الوزراء أيضا أن حكومته "تطبق نظام مراقبة" للمسافرين من داخل إسبانيا أو خارجها، "لتجنب المزيد من العدوى المستوردة".

وأضاف: "كل خطأ نرتكبه الآن، وكل تحدٍ نفشل به، وكل تأخير ناجم عن مصالح أخرى سيكون له اثر نتحمله في الأشهر والسنوات المقبلة".

أبلغت إسبانيا عن ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، مع أكثر من 208000 إصابة. كما فرضت الدولة القيود الصارمة على الحركة في أوروبا.

