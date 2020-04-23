كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر احتجاجات في كولومبيا بسبب نقص المساعدات أثناء إغلاق الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نزل المتظاهرون إلى الشوارع في بوغوتا أمس الأربعاء للاحتجاج على نقص الدعم خلال الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة الكولومبية والسلطات المحلية لمواجهة Covid-19، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان"

في حي سيوداد بوليفار، رفع المتظاهرون الحصار ودقوا الأواني بصوت عال حيث أعلنت أجزاء من المجتمع " انتفاضة دائمة".

وقال كريستيان رامايو، المدافع عن حقوق الإنسان، لشبكة CNN "70% من الناس هنا عمال غير رسميين.. ليس لديهم أي معاش ولم تصل المساعدات الحكومية بعد إلى هنا. وقد أدى هذا إلى تعقيد الوضع."

وأوضح رامايو لشبكة سي إن إن انه يوجد 750 ألف شخص يعانون من الجوع. تعلق عدة عائلات ملابس حمراء على نوافذها كعلامة على حاجتها إلى مساعدة عاجلة.

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تدعم الاحتجاجات غرف التجارة المحلية، وجمعيات المزارعين، والمنظمات غير الحكومية، ومجتمع المثليين.

سجلت الحكومة الكولومبية 4.356 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 206 حالة وفاة، وفقًا للحكومة الكولومبية.

من المقرر أن يستمر الإغلاق الوطني حتى 10 مايو، على الرغم من أنه سيتم السماح بإعادة فتح قطاعات محدودة، بما في ذلك البناء والتصنيع يوم الاثنين.

