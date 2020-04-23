كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك تتخطي 10 آلاف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير الصحة بالمكسيك دكتور هوغو لوبيز-جاتيل يوم الأربعاء إن البلاد تجاوزت 10000 حالة إصابة بالفيروس الجديد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

في أكبر عدد من الحالات اليومية المسجلة في المكسيك منذ بدء تفشي المرض، تم اختبار 1043 شخصًا إيجابيًا للفيروس. وقد رفعت الزيادة العدد الإجمالي للحالات إلى 10544 حالة في البلاد.

بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها من Covid-19 970 شخص، وفقًا للسلطات الصحية المكسيكية.

