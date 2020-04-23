كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر لوس أنجلوس تعلن توفير اختبارات كورونا لجميع العاملين بالخطوط الأمامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمدة لوس أنجلوس إريك غارسيتي في مؤتمر صحفي اليوم أنه ابتداءً من يوم الخميس، سيكون اختبار فيروس كورونا متاحًا لجميع العاملين المهمين الموجودين على الخطوط الأمامية - بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

قال غارسيتي: "يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية، والعاملين في متاجر البقالة، والمستجيبين الأوائل، والموظفين الحكوميين المهمين إجراء اختبار حتى إذا لم يكن لديك أعراض".

وأضاف"نريد أن نتأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة وأنهم يتمتعون براحة البال مع اطمئنانهم انهم يتمتعون بصحة جيدة."

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هناك 34 موقعًا للاختبار في جميع أنحاء المدينة ومقاطعة لوس أنجلوس حيث يمكن للعاملين المهمين الاشتراك في الاختبار.

يوم الثلاثاء، وسعت ولاية كاليفورنيا قيود الاختبار لتشمل اختبار الأشخاص عديمي الأعراض الذين يعملون أو يعيشون في بيئة عالية المخاطر.

أفادت كاليفورنيا عن وجود ما لا يقل عن 37603 إصابة بالفيروس، بما في ذلك 1434 حالة وفاة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

