كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 842000 حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تسجيل ما لا يقل عن 843.376 حالة إصابة بالفيروس التاجي، بما في ذلك 46769 حالة وفاة، في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

في وقت سابق من هذا المساء، أفادت جامعة جونز هوبكنز بوجود ما لا يقل عن 846.982 حالة. من غير المعروف لماذا انخفض عدد الحالات.

عندما تبدأ الولايات في تضمين "حالات الوفاة المحتملة" في حساباتها، كذلك ستقوم الجامعة. في الأيام القادمة، قد تظهر هذه التغييرات مع ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة.

يوم الأربعاء، أبلغت جونز هوبكنز عن 16667 حالة جديدة و1646 حالة وفاة إضافية.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن وتلك الموجودة في الجيش الأمريكي، ومستشفيات المحاربين القدامى والسجون الفيدرالية.

