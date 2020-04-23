102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عُمان وتعافي 307 

الخميس 23 أبريل 2020

تصاعدت إحصائية الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان.



وأعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، تسجيل 102 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1716.

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وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، إن 307 حالات تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا، مشيرة إلى 8 حالات وفاة جراء الفيروس.

وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.