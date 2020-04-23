شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وفاة طفل غرقا في وادي بنا بأبين والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 توفي طفل في ربيعه الثاني عشر، الخميس 23 أبريل/ نيسان 2020م، في سيل وادي بنا الشهير، بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن طفلاً يدعى "عبدالله محسن خضر ناصر مجمل بن عبدالباقي - 12 عاماً"، توفي غرقاً بسيل وادي بنا في منطقة باتيس بمحافظة أبين. Advertisements وأضافت المصادر، أن وفاة الطفل شكل صدمة لأبناء المنطقة الذين عرفوه بذكائه الحاد وتفوفه الدراسي في جميع الفصول. يشار إلى أن سيل وادي بنا يبدأ من قرى أرباب وقاع الحقل وتتبع إدارياً مديرية السدة محافظة إب، قاطعاً محافظة الضالع وينتهي بمحافظة أبين.

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