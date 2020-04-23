سفير السودان لدى أبوظبي: مساعدات الإمارات دليل على ريادتها بالعمل الإنساني

الخميس 23 أبريل 2020

أشاد سفير السودان لدى الإمارات، بالمساعدات الطبية والإنسانية الإماراتية.



حيث أعرب محمد عبدالله الكارب، سفير السودان لدى الإمارات، عن تقدير بلاده للمساعدات الطبية والإنسانية التي قدمتها الإمارات.

وأكد أن هذه المساعدات تعد دليلا على ريادة الإمارات في العمل الإنساني، وسعيها المستمر لتقديم العون للمحتاجين في جميع دول العالم.

وقال الكارب إن السودان حكومة وشعبا يقدرون كثيرا هذا الدعم، موجها الشكر للقيادة الرشيدة وللشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالإمارات، التي دأبت على تقديم الدعم والعون للمحتاجين من الشعب السوداني.

وأضاف قائلا: "إننا نستقبل بكل العرفان والامتنان المساعدات الإماراتية الطبية، التي ستسهم بشكل كبير في مكافحة انتشار جائحة كورونا في السودان".

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وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أرسلت طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، وذلك دعما لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويستفيد من هذه المساعدات الطبية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

يذكر أن الشيخة فاطمة بنت مبارك وجّهت، أمس الأربعاء، بتقديم "المير الرمضاني" لآلاف الأسر في جمهورية السودان الشقيقة بولايات الخرطوم، والنيل الأزرق، وكسلا، والشمالية، ونهر النيل، والجزيرة، خاصة الأسر المتأثرة بالأوضاع الصحية الراهنة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها ظروف فيروس كورونا المستجد.

وعملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تسيير 3 رحلات جوية وصلت تباعاً إلى العاصمة السودانية قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أنه سيتم تخصيص نصيب وافر من المساعدات للنساء والأطفال، الذين هم أكثر الشرائح تأثراً في هذه الظروف، وذلك بناء على توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.