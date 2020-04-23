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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقر بمصرع عدد من قادتها والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
اعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية بمصرع عدد من قياداتها بعد تشييع جثثهم الأربعاء 22 أبريل / نيسان 2020م.
ووفق موقع 26 سبتمبر الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، شيعت المليشيا جثث قياداتها الصرعى وهم "المقدم يحيى محمد مصلح المغربي، والمقدم محمد علي عبدالله الحضوري، والمقدم روح الله ضيف الله أحمد القنامي، والرائد حمير محسن فارع العذري، والنقيب هارون محمد أحمد القاسمي، والنقيب عبدالله دحان علي المدامي، والنقيب أحمد عبدالله يحيى".
مليشيا الحوثي، بعد أن صلت على جثث الصرعى بجامع الصالح، بأمانة العاصمة صنعاء، نقلتها إلى مسقط رأسها لدفنها، مشيرة إلى أن جميعهم لقوا مصيرهم فيما اسمتها بمعركة "النفس الطويل".
هذا وتكبدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف معاركها العبثية التي تسعى بواسطتها إلى بسط نفوذها على حساب الشعب اليمني.
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