شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلة وإصابة أمها بقصف حوثي استهدف منطقة العقلة في البيضاء والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، إن طفلة استشهدت وأصيبت أمها بقصف شنته مليشيا الحوثي في مديرية الصومعة.

وأكدت المصادر أن الطفلة "فرح سليم الحيسي" (5 أعوام) استشهدت فيما أصيب أمها وهي "حامل" بقصف حوثي استهدف منطقة العقلة. Advertisements وشنت مليشيات الحوثي الانقلابية، قصفا عنيفا على مناطق وقرى آهلة بالسكان في المحافظة. ومنذ أكثر من خمس سنين ترتكب مليشيا الحوثي جرائم جسيمة بحق سكان البيضاء بشكل يومي، وسط صمت حقوقي محلي ودولي.

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