بالصور.. وزير الثقافة اليمني الأسبق يكشف تفاصيل حادثة اختطافه من منزله بصنعاء

الخميس 23 أبريل 2020

كشف وزير الثقافة اليمني الأسبق، خالد الرويشان،عن تفاصيل اختطافه من منزله بصنعاء من قبل الحوثيين.



وقال الرويشان في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "غزاة الفجر هكذا اقتحموا بيتي، كانت الساعة الخامسة صباحا، وكنت نائما لوحدي في غرفتي في الدور الثالث حين سمعت ضربا عنيفا بمطارق ضخمة لكسر الباب، قمتُ بسرعة وكان الأهم بالنسبة لي في هذه اللحظة أن ألبس ملابسي أوّلاً! لحياةٍ أو لموت! ولم أكد أفعل حتى انفتح الباب بقوة بعد كسره".

ومضى "كان الملثمون أمامي، كانوا يصرخون في وقتٍ واحد مثل مجانين .. سلّم .. سلّم نفسك، تمالكت نفسي رغم المفاجأة ونزلت معهم لأكتشف أن عددهم في المنزل حوالي الخمسين".

وقال "وحين خرجت من البيت رأيت الباب الحديدي الخارجي الضخم مطروحاً على الأرض بعد اقتحامه بمدرعة،

كان الشارع وكانت الشوارع المؤدية إليه ممتلئة بعشرات المدرعات والطقومات وحوالي 150 مسلحا ملثماً يحاصرون البيت ويقفون تحت كل نافذة وجوار كل باب في بيوت الشارع كله، كانوا قد أغلقوا الشوارع تماما، وحتى أنهم أغلقوا على المُصلّين باب المسجد القريب وكانوا بداخله بعد صلاة الفجر".

وأشار إلى أن "ثمة واقعة قديمة تذكرتها الآن تبيّن معادن الرجال وأخلاقهم، والواقعة روتها تقية بنت الإمام يحيى حميد الدين في كتابٍ صدر لها قبل سنوات، قالت تقية أنها كتبت إلى جدّي النقيب صالح بن ناجي الرويشان وبعد قيام الجمهورية مطلع ستينيات القرن الماضي وفي مدينة صنعاء ترجوه حماية أسرة خالها وحماية السكن من بعض المداهمين، وأنه فعل ذلك بمروءة الرجال ونُبلهم رغم كل الظروف في حينها".

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واختتم "شتّان بين رجالٍ ورجال".