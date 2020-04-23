شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الخميس، 23/نيسان/2020.

Advertisements وقالت: بمشيئة الله تعالى؛ رياحاً نشطة على مناطق( تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية ، المدينة المنورة، حائل ،الشرقية) فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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