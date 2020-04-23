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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعلق جزئيا الهجرة إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه وقع مرسوما علّق بموجبه لمدة 60 يوما إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، في خطوة قال إنها ترمي لحماية العمال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 إنه "في سبيل حماية عمّالنا الأمريكيين الرائعين، وقعت أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة".
وأضاف أن "هذا الأمر سيتيح لنا ضمان أن الأمريكيين العاطلين عن العمل من جميع الخلفيات سيكونون أول المستفيدين من الوظائف عند إعادة فتح الاقتصاد".
ولم يستبعد الرئيس الأمريكي تمديد العمل بهذا التعليق، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم النظر فيه "في الوقت المناسب".
ويسري التعليق لمدة 60 يوما، ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة، إنما بطاقات الإقامة الدائمة "جرين كارد".
وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل قبل 6 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها ترامب للفوز بولاية ثانية، وفي وقت يواجه فيه أكبر اقتصاد في العالم التداعيات الكارثية لوباء كوفيد-19.
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