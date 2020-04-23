الرئيس الأمريكي: كورونا لن يعود بالقوة نفسها مرة أخرى

الخميس 23 أبريل 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن فيروس كورونا لن يعود بالقوة نفسها التي شهدتها بلاده وقد لا يعود أبدا.



وأكد ترامب، في تصريحات صحفية، أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بات مستقرا وتوقف عن الصعود.

وأضاف ترامب أن المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب.

وأوضح أن التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا سيساعد في رفع القيود، وإنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي.

وأشار ترامب إلى أن المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب.

وأكد أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا يؤكد أن استراتيجيتنا تسير في الاتجاه الصحيح.

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ووعد الرئيس الأمريكي أن بلاده سيكون بمقدورها إرسال أجهزة التنفس إلى كل دول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، وفاة 2751 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44845 وفاة، وفق وكالة "فرانس برس".

وكشفت البيانات عن تجاوز عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس 800 ألف إصابة، بعدما سجلت في الساعات الـ24 الماضية نحو 40 ألف إصابة جديدة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن 20 ولاية بدأت في اتخاذ خطوات نحو إنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي.

ودعا ترامب، في مؤتمر صحفي عن تطورات فيروس كورونا المستجد، مجلس النواب للإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة لمواجهة تداعيات الفيروس.

ويعد رقم الوفيات المسجل في الولايات المتحدة هو الأعلى على مستوى العالم، وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات.