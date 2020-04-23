معارض تركي يتهم نظام أردوغان بالكذب فيما يخص أعداد المصابين بفيروس كورونا

الخميس 23 أبريل 2020

اتهم معارض تركي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بالكذب فيما يخص أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرا إلى أن الإصابات وصلت لـ200 ألف، والوفيات لـ5 آلاف حالة.



جاء ذلك في تغريدة نشرها مصطفى آدي غوزَل، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، الأربعاء.

المعارض التركي كذّب في تغريدته البيانات الرسمية التي ينشرها وزير الصحة، فخر الدين قوجه، بشأن حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الفيروس.

وتعليقا على خروج المسؤولين الأتراك بين الحين والآخر، وادّعائهم أنهم يقومون بتوزيع كمامات مجانية على المواطنين قال آدي غوزل في تغريدته: "منعت الحكومة البلديات من توزيع كمامات مجانية على الشعب، لتقوم بتوزيعها بشكل مدفوع الأجر من خلال الولايات".

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وسجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 4611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و119 وفاة أخرى، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2259.

وأوضحت بيانات الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 95591 حالة، وتعافى 14918 شخصا من الفيروس حتى الآن.

وبهذه الأرقام تعتبر تركيا الدولة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط من حيث الإصابات، والسادسة على مستوى العالم.

ومنذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في البلاد خلال مارس/آذار الماضي، وكل أحزاب المعارضة تشن هجوما على نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، لقصور النظام الصحي في مواجهة انتشاره، ولعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلا عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات.