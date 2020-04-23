- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الأركان الأمريكي: إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا أمر يتجاوز الحدود المقبولة والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
قال نائب رئيس الأركان الأمريكي، الأربعاء، إن إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا أمر يتجاوز الحدود المقبولة، ومثال آخر على سلوك طهران المزعزع للاستقرار.
وأوضح نائب رئيس الأركان الأمريكي أنه من المتوقع أن يتم بحلول الغد معرفة ما إذا كان إطلاق القمر الصناعي العسكري الإيراني قد نجح أم لا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيران أنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري، بعد شهرين من فشل وضع قمر اصطناعي علمي في المدار، وفي خضم التوتر مع واشنطن.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أنه أعطى الأمر بـ"تدمير" أي قطعة بحرية إيرانية "تستفز" السفن الأمريكية في الخليج العربي، في تصريح يأتي بعد حادث بحري جديد بين سفن أمريكية وزوارق لمليشيا الحرس الثوري الإيراني في 15 أبريل/نيسان.
كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر، معتبرا أنه ينبغي محاسبة طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الأركان الأمريكي: إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا أمر يتجاوز الحدود المقبولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.