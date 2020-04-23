شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر جي.إف.كيه: معنويات المستهلكين الألمان تتراجع لمستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل
أظهر مسح اليوم الخميس أن معنويات المستهلكين الألمان بلغت مستوى قياسيا منخفضا مع اقتراب شهر مايو إذ تضررت معنويات المتسوقين جراء جائحة فيروس كورونا وتدابير احتواء التفشي.
وتراجع مؤشر جي.إف.كيه لمعنويات المستهلكين، الذي يستند إلى مسح يشمل ألفي ألماني، إلى -23.4 نقطة من مستوى معدل 2.3 في الشهر السابق.
والقراءة دون ما أشار إليه استطلاع للرأي أجرته رويترز لمحللين توقعوا انخفاضا أقل بكثير إلى -1.8.
وقال رولف بويركل الباحث لدى جي.إف.كيه ومقره نورمبرج "المناخ الاستهلاكي في سقوط حر حاليا" مضيفا أن القيمة -23.4 غير مسبوقة في تاريخ مسح المناخ الاستهلاكي.
وقال "شركات التجزئة، والتصنيع، ومقدمو الخدمات يجب أن يتأهبوا لركود وشيك وشديد الحدة".
وستظل معنويات المستهلكين منخفضة في الأشهر المقبلة مع تخفيف تدابير احتواء التفشي على نحو بطئ فحسب
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