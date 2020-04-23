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عدد الوفيات بكورونا في أستراليا يصل 75 حالة

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شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الوفيات بكورونا في أستراليا يصل 75 حالة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الوفيات بفيروس في استراليا الى 75 حالة بعد وفاة شخص في ال 24 ساعة الاخيرة حيث اعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا عن وفاة رجل في الستينات من العمر مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 16.

ووصل إجمالي عدد الإصابات على المستوى الوطني الى 6654 حالة اصابة.

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