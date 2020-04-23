تسجيل أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

2020-04-23 | 09:33
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شهد الدوري الإنجليزي الممتاز أول حالة وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".
وقال كريستال بالاس في بيان رسمي: "نشعر بالحزن لإبلاغ الجماهير بوفاة إيان رينولدز بعد خسارة معركته ضد فيروس كورونا والذي تعرض له في وقت سابق من هذا الأسبوع".
وأضاف النادي: "كان إيان مسعفًا في لندن منذ أكثر من 30 عامًا وكان من دواعي سرورنا العمل معه على مدى السنوات الثماني الماضية كعضو لا يقدر بثمن في فريقنا الطبي في سيلهيرست بارك، لقد كان صديقًا مميزًا وهادئًا دائمًا ومرحًا ومحترفًا للغاية، وذو خبرة عالية، ومستعد دائمًا لتقديم يد المساعدة".
واختتم: "سنفتقد إيان، صاحب الـ53 عامًا، بشدة، نحن وعائلته وأصدقائه وزملائه، صلاوتنا ودعواتنا مع أسرته".
وأثر كورونا على النشاط الرياضي في مختلف دول العالم، حيث توقفت البطولات المحلية والقارية والدولية.
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