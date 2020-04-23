بالفيديو خلية الازمة في البصرة تخفف إجراءاتها الاحترازية

قرار تخفيف حظر التجوال يأتي للوقوف على الخط البياني للاصابات في المحافظة

بدأت خلية الازمة في محافظة البصرة تخفيض إجراءاتها الاحترازية والسبب كما يذكر رئيسها جاء للوقوف على الخط البياني للاصابات في المدينة وتزايد النسب سيكون هو الفيصل في استمرار الحظر من عدمه



فتح الحظر من الساعة السادسة الى الساعة الثالثة للوقوف على الخط البياني فاذا كانت الاصابات في تزايد سنقوم باعادة الحظر الكلي فيما عدا الاستثناءات

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