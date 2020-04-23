بالفيديو أوجاع الدنيا تضني أسامة وأولاده

يهم أسامة بالنهوض.. غير مكترث لاطرافه السفلية التي فقدها بسبب المرض.. يبدو أن أوجاع الدنيا وقساوتها انسته الآم امراضه المزمنه .. يحاول إيجاد مأكل ومشرب بأي طريقة كانت.. رغم فقدانه البصر وتجاوز نسبة العجز لديه إلى أكثر من تسعين بالمئة الا انه مواضب على مراجعة دوائر الرعاية الاجتماعية منذ أكثر من سنتين لاستحصال راتب شهري لكن دون أي جدوى ولم يلقى اي اهتمام منهم.في هذه الغرفة المتهالكة يقطن أسامة وأولاده المعاقين.. نهاية كل شهر لديهم مشكلة كبيرة مع اقتراب موعد دفع الإيجار.. بينما يتضور أسامة وأولاده جوعا تزداد تعقيدات الدوائر الحكومية في تقديم خدماتها لأسامة وأمثاله.

بعض المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية لايستحقونها.. استخدموا علاقاتهم ووساطاتهم من أجل الإبقاء على رواتبهم.. ومن يستحق من المواطنين المتضررين يصارع يوميا للحصول قوته اليومي

