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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاجون: زعيم كوريا الشمالية ما زال مسيطرا على الجيش رغم مرضه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الجيش الأمريكي إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "يسيطر تماما" على قدرات بلاده العسكرية والنووية، على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه مريض للغاية.
وأكد الجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنه ليس لديه معلومات استخباراتية "لتأكيد أو نفي" تقارير عن صحة زعيم كوريا الشمالية.
وقال هيتين للصحفيين "أفترض أن كيم جونج أون ما زال يسيطر تماما على القوات النووية الكورية وقوات الجيش الكوري، ليس لدي أي سبب لعدم افتراض ذلك".
وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت، الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 36 عاما، ليس على ما يرام بعد خضوعه لجراحة في القلب وأنه يتلقى العلاج.
وأمس الأربعاء، لم تناقش وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية مكان إقامة كيم حاليا أو آخر ظهور علني له.
وتضرب القيادة الشيوعية في بيونج يانج سياجا من السرية على المعلومات حول كيم وعائلته.
ولم يستطع مكتب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إن" تأكيد التقارير التي تفيد باعتلال صحة الزعيم الكوري الشمالي، التي ذكرتها شبكة "سي إن إن" أو لا، وقال إنه لا توجد دلالات على أن كيم يعاني من مشاكل صحية خطيرة.
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