شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الخميس، 23/نيسان/2020.



وقالت: بمشيئة الله تعالى؛ رياحاً نشطة على مناطق( تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية ، المدينة المنورة، حائل ،الشرقية) فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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