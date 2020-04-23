فنلندا تمدد الحظر على التجمعات العامة الكبيرة حتى نهاية يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، الأربعاء، تمديد حظر التجمعات التي تضم أكثر من 500 شخص حتى نهاية يوليو/تموز، لكنها أوضحت أن قيودا أخرى قد يتم رفعها قريبا.



وفي مؤتمر صحفي أعقب مناقشات مجلس الوزراء حول موعد رفع تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد، قالت مارين إنّ قانون الطوارئ الساري حالياً والذي يحظر تجمّع أكثر من عشرة أشخاص في الأماكن العامة سينتهي العمل به في 13 مايو، وإذا لم يتم تمديده فإن الحظر سيسري عندها على التجمّعات التي يزيد عدد المشاركين فيها على 500 شخص.

وأضافت رئيسة الوزراء: "لقد نجحنا حتى الآن في إبطاء انتشار الوباء"، مؤكّدة أنّ "فنلندا سترفع تدريجياً القيود المفروضة للسيطرة على الوباء".

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وأكدّت مارين أنّ الحكومة ستزيد أعداد الفحوصات المخبرية، كما سيتم اعتماد تطبيق للهاتف المحمول لتعقّب سلاسل العدوى.

ورغم أنّ المؤسسات التعليمية بدأت فتح أبوابها في بلدان الشمال الأوروبي الأخرى مثل النرويج والدنمارك، فإن السلطات الفنلندية لن تتخذ قرارا بشأن السماح للأطفال بالعودة إلى المدرسة قبل الأسبوع المقبل.

والثلاثاء، قال باحث في هيئة الصحة الفنلندية إن الفيروس تجاوز ذروته في البلاد، لكن بشرط الإبقاء على القيود المفروضة.

وسجّلت فنلندا حتى الآن 149 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ و4100 حالة إصابة مؤكدة.

ومنذ منتصف مارس/آذار، حظرت فنلندا التجمعات العامة الكبيرة وأغلقت حدودها.