صحيفة: الشهادات والإشادات تؤكد مصداقية جهود الإمارات لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن أزمة وباء «كورونا» وتداعياتها الخطيرة أثبتت قدرات وكفاءة دولة الإمارات في مواجهة أعتى التحديات، التي تعجز أمامها دول كبيرة ذات إمكانات علمية ومادية عالية وخبرات كثيرة متراكمة، وها هي الشهادات الدولية تتوالى يوماً بعد يوم، لتؤكد هذه الحقيقة، وتضع دولة الإمارات في مقدمة استبياناتها وتقديراتها في مكافحة وباء «كورونا»، وتؤكد هذه الشهادات أن في الإمارات قيادة على أعلى كفاءة، تقود الدولة دائماً في الطريق الصحيح للمواقع الأمامية، قيادة لا تعرف المستحيل ولا ترهبها المخاطر والتحديات مهما تصاعدت.

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وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" ها هو مؤشر تتبع استجابة القيادة العالمي في أزمة /كوفيد 19/ من قبل معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين /أستراليا/، يضع الإمارات في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضعها ضمن الدول العشر الأولى في التصدي لوباء «كورونا»، ومنذ أيام قليلة جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس «كورونا» وكفاءته، وأيضاً من حيث السلامة والاستقرار، وذلك وفق تصنيف صدر مؤخراً عن مجموعة Deep knowledge Group، التي تتخذ من لندن مقراً لها، كما صنف تقرير نشره مؤخراً موقع «ستيب فيد»، الإمارات أفضل وأكبر نظام صحي في العالم العربي، ووضعها في مقدمة دول العالم في الرعاية الصحية.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن هذه الشهادات وغيرها الكثير مع إشادات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بجهود الإمارات في مكافحة الوباء عالمياً، تؤكد مصداقية جهود دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وسعيها الدؤوب لتكون دائماً في المقدمة عالمياً، خاصة في وقت الأزمات الشداد والكوارث والأوبئة.