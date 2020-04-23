دبي تعتمد خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت اقتصادية دبي، خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي لتتضمن عدداً من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وفق عدد من التدابير الإحترازية وساعات العمل المحددة والإجراءات التي تضمن استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية.



وأظهرت وثيقة صادرة عن اقتصادية دبي حصلت "البيان" على نسخة منها، أن الخطة المقرر تطبيقها خلال أيام، تشمل فتح مراكز التسوق والمولات، ووسائل النقل والمواصلات، ومراكز الأعمال والمقرات الإدارية للشركات، والخدمات الاجتماعية، والقطاع الثقافي والاجتماعي.

وأوضحت الوثيقة التي جرى توزيعها على الأطراف المعنية في قطاعات الأعمال، أنه سيسمح للمنشآت في المراكز التجارية بالعمل لمدة 10 ساعات يومياً، على ألا تزيد مدة تواجد المستهلكين داخل المنشأة عن 3 ساعات مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتضمن التباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها.

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وكشفت عن أنه جرى استثناء عدد من المنشآت خلال المرحلة الأولى لخطة إعادة الفتح وتتضمن أنشطة النوادي الرياضية والجيم، وغرف الملابس وغرف الصلاة والسينما ومراكز الترفيه العائلي ومناطق الألعاب للأطفال في المولات التجارية، حيث لن تعيد نشاطها خلال المرحلة الأولى.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمراكز التجارية، والتي من بينها التعقيم لمدة 24 ساعة، وتتضمن تطهير وتعقيم كافة المناطق بالمراكز، فضلا عن وضع كاميرات حرارية للكشف عن الإصابات المحتملة على بوابات المراكز، وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات وتخصيص غرف للعزل في المولات لعزل الحالات المحتملة، وتنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وضرورة التعقيم والاهتمام بالنظافة لمنع انتشار المرض بين المتسوقين.

وتشترط خطة إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي، الإلتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية التي يجب على كل قطاع اتباعها.

فيما لم تحدد موعداً لإعادة فتح الأسواق والمرهون بالتنسيق مع جهات عدة في دبي، ومن المتوقع إعلان موعد الترتيب الزمني للخطة خلال أيام.