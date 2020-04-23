شكرا لقرائتكم بومبيو: طالبنا الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيراً إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ.

ويُعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في سوق بمدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي.

وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 180 ألف شخص وأصاب ما يربو على 2.6 مليون بحسب إحصاءات "رويترز".

وقال بومبيو في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء: "نظراً للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض الحيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وللأبد".