تساءل رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "هل تعرفون لماذا طار مشروع الـ1200 مليار لبنانية لمساعدة العائلات الفقيرة؟ لسبب بسيط هو أنّ الـ75 مليار ليرة يقوم ​الجيش اللبناني​ بتوزيعهم بقرار من رئيس ​الحكومة​ للناس مباشرةً دون تمييز وحسب معايير محدّدة، دون المرور بقوى الأمر الواقع الّتي تعوّدت استعمال مال الدولة للإمساك بالناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: مشروع الـ1200 مليار ليرة طار لأن الجيش يوزع الـ75 مليار للناس مباشرة دون تمييز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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