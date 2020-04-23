عبدالله: الطلاب اللبنانيون في أوروبا الشرقية يناشدون المعنيين في الحكومة للاسراع في اجلائهم

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​الطلاب​ ​اللبنانيون​ في ​أوروبا الشرقية​ يناشدون المعنيين في ​الحكومة​ للاسراع في اجلائهم، نظرا لمعاناتهم الاجتماعية المتفاقمة من ​روسيا​ إلى ​أوكرانيا​ و ​روسيا البيضاء​ و ​لتوانيا​ و ​رومانيا​ و​بولونيا​، اضافة بشكل خاص الى ​جورجيا​، حيث يضرب طلابنا عن الطعام تعبيرا عن ازمتهم المتفاقمة". إضغط للمزيد

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