الأمير وليام وزوجته ينشران صوراً للأمير لويس

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نشر الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون خمس صور جديدة لنجلهما الأصغر الأمير لويس بمناسبة عيد ميلاده الثاني. وقال قصر كينسينغتون إن جميع الصور التقطتها الأميرة كيت. والأمير لويس هو الخامس في الترتيب لارتقاء عرش انكلترا وله شقيق يبلغ من العمر ستة أعوام هو الأمير جورج وشقيقة عمرها أربعة أعوام هي الأميرة تشارلوت.

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