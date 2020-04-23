شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الدقهلية يطالب إعادة رصف وتأهيل وإنارة الطرق الداخلية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق الداخلية، وإعادة تأهيلها مرة أخرى حتى تكون مهيأة للسير خاصة فى القرى، على أن يتم مراعاة هذا الأمر فى الخطة الاستثمارية الجديدة بالموازنة العامة للعام المالى الجديد، مطالبا رصف مدخل العزبة الحمراء والقطاوى وعزبة البنات التابعين لكفر بهوت مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن منظومة الطرق تشهد طفرة حقيقية خلال السنوات، وانعكس ذلك على حركة المواطنين بشكل يومى، ولابد أن تحظى منظومة الطرق الداخلية بنفس الاهتمام، على أن يكون هناك حصر شامل لكافة الطرق الداخلية المتهالكة على صعيد المحافظات على أن تكون تقوم بكل محافظة بعمل حصر شامل ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة لتوفير الاعتمادات المالية للانتهاء من خطة التطوير والانتهاء من أعمال الرصف والإنارة.

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وطالب عضو البرلمان، التنسيق بين وزارة التنمية المحلية، والوزارات المعنية لعمل قاعدة بيانات دقيقة بالطرق التى تتطلب إعادة تأهيل، على أن يتم مشاركة النواب فى هذا الأمر، من خلال تقديم بيانات بكافة الطرق الداخلية المتهالكة، ومن ثم يتم وضع رؤية شاملة بكل محافظة حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة فى بعض المحافظات، حيث يوجد بعض الطرق المؤدية بين القرى ما زالت ترابية وفى موسم تساقط الأمطار تتحول لبرك من الطين يصعب السير عليها بل ويصل الحد فى بعض الأوقات إلى أن هذه القرى تكون بمثابة معزل عن بعضها البعض.

جدير بالذكر أن الحكومة بدأت فى تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات من أجل تحسين مستواه بالاشتراك بين وزارتى النقل والتنمية المحلية، وان التكلفة المطلوبة لتنفيذ الخطة تصل إلى 37 مليار جنيه، وقد وافق رئيس الجمهورية على اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه من التكلفة المطلوبة لتنفيذ الخطة الشاملة على دفعات لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات.