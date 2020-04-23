كورونا| اليوم.. أبوظبي توقف خدمات النقل 48 ساعة للتعقيم

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي يوم الأربعاء إن الإمارة ستستأنف خدمات حافلات النقل الساعة السادسة صباح السبت.

وذكرت الدائرة أنها ستجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام" ابتداء من صباح الخميس.

ويُستثنى من ذلك خدمة "حافلة عند الطلب" المجانية التي أطلقها المركز مؤخراً للكوادر الطبية والعاملين في منشآت الرعاية الصحية عبر التطبيق الذكي "Abu Dhabi Healthcare Link"، تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية في التصدي لفيروس كورونا / كوفيد 19 /، وبهدف توفير وسيلة نقل مجانية ومريحة وآمنة بين مساكنهم ومقار عملهم وتأمين عودتهم بعد انتهاء الدوام بكل سهولة ويسر.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن تعليق حركة النقل بالحافلات العامة يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الحافلات ويأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية المتبعة والهادفة إلى احتواء فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.