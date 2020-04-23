كورونا عالميا: الوفيات تتجاوز الـ183 ألفا وتوقعات باستمرار تفشي الوباء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتوقع منظمة الصحة العالمية استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، فيما تجاوز الوفيات بالعالم 183 ألفا بينما سجلت 2624846 إصابة في 193 دولة ومنطقة، فيما بلغت حالات الشفاء من الفيروس حوالي 710405.

وتأتي هذه التقديرات والإحصائيات في الوقت الذي سجلت الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 1700 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتسجل بذلك تراجعا لأول مرة منذ تفشي الفيروس بأميركا، بعد انخفاض وتيرتها في أوروبا التي بدأت فيها تجارب سريرية على مصابين بالمرض لفترة طويلة.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن تستمر أزمة تفشي فيروس كورونا "لفترة طويلة".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو إن أغلبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي للفيروس، معتبرا أن معظم سكان العالم عرضة للإصابة به.

وأضاف "لا يخطئن أحد، أمامنا طريق طويل، هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

إلى ذلك، أعلن عن أول لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا ستبدأ تجربته سريريا، وقد مُنح معهد "باول إيرليش" البيولوجي الألماني الموافقة لإجراء أول اختبار سريري على اللقاح.

وحصلت شركة "بيونتيك" للتكنولوجيا الحيوية على موافقة لاختباره على مئتي متطوع.

وقال معهد باول إيرليش إن اختبار اللقاح على البشر علامة فارقة في طريق الحصول على لقاحات آمنة وفعالة ضد الفيروس للمواطنين في ألمانيا وخارجها، وإن موافقة المعهد جاءت نتيجة تقييم دقيق للمخاطر المحتملة للقاح.

كما تبدأ جامعة أكسفورد البريطانية أولى التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات نشرتها جونز هوبكنز، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجلة الأربعاء أقل بكثير من تلك التي سجلت الثلاثاء وبلغت 2751 وفاة خلال 24 ساعة.

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بدوره ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 839.675 إصابة، علما بأن حوالى 4,5 ملايين شخص خضعوا حتى اليوم لفحص كوفيد-19.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وقبل ساعات من الإعلان عن تراجع عدد الوفيات بنحو ألف حالة وفاة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده بدأت في إعادة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرعاية الخاصة ستستمر، ولا سيما لكبار السن.

وأضاف ترامب في كلمة ألقاها في حديقة البيت الأبيض بمناسبة اليوم العالمي للأرض أنه سيعاد فتح المتنزهات الحكومية بعد إغلاقها بسبب تفشي الفيروس.

وفي القارة الأوروبية تشهد العديد من الدول، وفي مقدمتها إيطاليا وفرنسا وألمانيا، انخفاضا في أعداد الوفيات والإصابات، كما تتراجع أعداد المرضى بالفيروس في أقسام الرعاية المركزة، وفق تأكيدات السلطات الصحية في هذه البلدان.

في إيطاليا، ارتفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى أكثر من 25 ألفا بعد تسجيل 437 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، فيما تجاوز إجمالي الإصابات أكثر من 187 ألفا، ولكن أعداد الضحايا باتت تتراجع بشكل ملحوظ منذ عدة أيام.

وفي إسبانيا، بلغ عدد الوفيات الجديدة 430، ليتجاوز الإجمالي 21 ألفا، في حين تجاوز عدد المصابين 208 آلاف، وقد طلب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تمديد فترة الإغلاق في بلاده حتى التاسع من الشهر المقبل.

كما ارتفع عدد وفيات الفيروس في فرنسا إلى 21,340 بعد تسجيل 544 حالة جديدة، وبلغت حصيلة الإصابات أكثر من 183 ألفا، وتسجل فرنسا بدورها انخفاضا في وتيرة الضحايا شأنها في ذلك شأن إسبانيا المجاورة.

وفي بريطانيا، ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 18,100 إثر تسجيل 789 وفاة جديدة، وتجاوز عدد الإصابات 133 ألفا، فيما أعلن وزير الصحة مات هانكوك أن بلاده بلغت ذروة انتشار الفيروس، لكنه نبه إلى أن من المبكر رفع حالة الإغلاق العام.

أما في الصين التي انحسر فيها الوباء، فأعلنت اليوم الخميس عن عشر إصابات جديدة فقط بينها ست حالات وافدة، وكانت حصيلة اليوم السابق 30 إصابة.

وفي روسيا، سجلت 57 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 500، بينما ناهز عدد الإصابات 58 ألفا.