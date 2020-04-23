مصرع شاب في حادث دهس متعمد بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب في الثلاثينات من عمره فجر اليوم الخميس من النقب مصرعه، حيث تشتبه الشرطة أن الشاب تعرض للدهس بشكل متعمد ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة في الرأس توفي على إثرها.
ووفقا لطواقم الإسعاف، فقد وصل إلى مركز طبي تابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة النقب، شاب (30 عاما) وهو فاقد الوعي، حيث عانى من إصابة بالغة الخطورة في الرأس، وقام الطاقم الطبي بتقديم إسعافات أولية للشاب الذي توفي متأثرا بإصابته.
وعقب ذلك، تم تبليغ الشرطة التي تحقق في ملابسات الحادث، وتشتبه بأن الشاب تعرض للدهس بشكل متعمد، دون أن يتم الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات.
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